Карпин заявил о том, что Дзюба выразил готовность выступать за сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба хочет вновь выступать в составе национальной команды.

Напомним, что 33-летний футболист не принял участие в осенних матчах сборной России в рамках отбора к ЧМ-2022. В октябре Карпин включил форварда в расширенный состав команды, однако Дзюба отказался от вызова из-за плохой игровой формы.

– Встречался с футболистами «Зенита», которые были в сборной. Артем тоже попросил о встрече. Сказал, что готов и хочет играть за сборную. Я ответил: «Раз готов, тренируйся, а мы посмотрим – вызывать или нет, – приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Дзюба отыграл 55 матчей в составе сборной России. На счету футболиста 30 забитых мячей и 16 результативных передач.