Бийол – об игре против «Спартака» в Кубке России: ЦСКА нужно повторить результат, достигнутый в РПЛ

Опорный полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России, в котором армейцы сыграют со «Спартаком».

Отметим, 26 февраля подопечные Алексея Березуцкого обыграли красно-белых в выездной встрече 19-го тура РПЛ со счетом 2:0.

– Игры с красно-белыми – очень важные, их все ждут, а футболисты всегда настраиваются по-особенному. В последнем дерби мы показали очень хороший футбол, и теперь дома на нашем стадионе нужно сыграть еще лучше, повторить этот результат, – цитирует Бийола клубная пресс-служба красно-синих.

Добавим, что матчи 1/4 финала Кубка России пройдут с 19 по 21 апреля. В прошлом розыгрыше турнира ЦСКА дошел до полуфинальной стадии, где уступила будущему победителю Кубка, а именно «Локомотиву» (0:3).