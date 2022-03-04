Игорь Колыванов: Я полностью поддерживаю расширение РПЛ

Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов отреагировал на появившуюся новость о том, что состав участников чемпионата России может быть увеличен с 16 до 18 команд.

Отметим, что идею расширения РПЛ поддержали «Арсенал», «Ростов», «Урал» и «Химки».

– 30 встреч за сезон – ничто. Да, есть Кубок, но при нынешнем формате представители РПЛ тоже играют в нем нечасто. Игроки должны продолжать выходить на поле, чтобы прогрессировать. Я полностью поддерживаю расширение лиги, – цитирует Колыванова RT.

Напомним, что ранее появилась информация, что в РПЛ рассматривают вариант с расширением лиги в связи с сокращением матчей из-за запретов со стороны ФИФА и УЕФА. Вероятнее всего, российские команды, а также сборные не примут участия в международных турнирах в сезоне-2022/23.