Миранчук был включен в заявку «Аталанты» на гостевой матч с «Ромой» в рамках Серии А

Пресс-служба «Аталанты» огласила заявку команды на выездной матч 28-го тура чемпионата Италии против «Ромы».

Согласно данным источника, в состав «бергамасков» был включен российский полузащитник Алексей Миранчук. Отметим, что в игре прошлого тура Серии А с «Сампдорией» (4:0) 26-летний футболист записал на свой счет забитый мяч и результативный пас.

Напомним, что в данный момент подопечные Джан Пьеро Гасперини занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 47 очков. Что касается «Рома», то команда Жозе Моуринью располагается на шестой строчке (44 очка).