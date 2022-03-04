Фернандес: Если мы сегодня победили «Спартак», в апреле это не будет значить ровным счетом ничего

Фланговый полузащитник ЦСКА Марио Фернандес поделился своим мнением относительно проведения матча со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.

«Мы говорим о супердерби, нам все равно будет очень тяжело. Неважно, чемпионат это или Кубок, такие встречи всегда стоят особняком. Чтобы выйти из дерби победителем, нужно бороться, бороться, другого рецепта нет. Мы сегодня обыграли «Спартак», но в апреле это будет абсолютно ничего не значить, нам придется снова все доказывать», — цитирует защитника пресс-служба красно-синих.

Добавим, что матчи 1/4 финала Кубка России пройдут с 19 по 21 апреля. В прошлом розыгрыше турнира ЦСКА дошел до полуфинальной стадии, где уступил будущему победителю Кубка, а именно «Локомотиву» (0:3).