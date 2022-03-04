Юри Алберто: Я всегда был игроком, который может сыграть на разных позициях в атаке

Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал о своих навыках игры в атакующей линии. Бразилец пополнил состав петербуржской команды в зимнее трансферное окно.

«Я думаю, что современный футбол дает возможность нападающему играть вне штрафной площади, в других ролях на поле. Я всегда старался улучшить свою игру. Я всегда был игроком, который может играть на разных атакующих позициях. Я считаю, что это еще больше способствует моему развитию как футболиста», — цитирует Альберто Globo Esporte.

С момента перехода в «Зенит» Алберто провел четыре игры во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Бразилец перешел в состав сине-бело-голубых зимой за 25 миллионов евро.