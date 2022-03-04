Андрей Канчельскис: Сборная СССР в любом состоянии раскатала бы сборную России

Бывший полузащитник сборных СССР и сборной России Андрей Канчельскис выразил уверенность, что советская сборная в любом обличии оказалась бы сильнее российской команды.

«Сборная СССР в любом состоянии раскатала бы сборную России. Без шансов! В сборной СССР играли из разных школ — киевской, спартаковской, тбилисской… А в сборной России кто у нас представитель? Даже не обсуждается.

В Советском Союзе уровень футбола был намного выше, чем сейчас. Посмотрите результаты! Что у нас было после 1990-х? Все кричали, что разорвут всех. Мы выигрывали Олимпийский игры и брали бронзовые медали. Почти никто не играл на таком же уровне, как мы. Даже юношеские чемпионаты выигрывали», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, что национальную команду России отстранили от стыковых матчей в рамках ЧМ-2022. Теперь подопечные Валерия Карпина будут проводить товарищеские игры. Одна из возможных - с молодежной сборной в конце марта.