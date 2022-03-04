Агент Языджи опроверг информацию об интересе «Трабзонспора» к игроку

Турецкий полузащитник московского ЦСКА Юсуф Языджи счастлив играть за армейский клуб. Об этом сообщил его агент Адем Чебеджи.

«Информация об интересе к Юсуфу со стороны «Трабзонспора» не соответствует действительности. Юсуф не думает о смене клуба, он счастлив в ЦСКА и его главная цель — быть максимально полезным армейскому клубу», — цитирует Чебеджи Metaratings.ru.

С момента перехода в ЦСКА Языджи сыграл в двух матчах, и успел отметиться голом и двумя голевыми передачами. В частности, мяч Языджи помог красно-синим обыграть «Спартак» в московском дерби.