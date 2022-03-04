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Турецкий бизнесмен Байрак сделал предложение о покупке «Челси»

Ранее российский предприниматель Роман Абрамович выставил клуб на продажу.
04 марта 2022 23:07
автор: Александр Бойченко

Турецкий бизнесмен Мухсин Байрак сделал предложение Роману Абрамовичу о покупке «Челси». Ранее российский предприниматель выставил клуб на продажу.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам источника, Байрак является председателем совета директоров строительной компании AB Group Holding. Представитель компании подтвердил, что Байрак сделал предложение о покупке клуба.

Отмечается, что интерес к покупке лондонцев проявляют около десяти различных сторон.

Ранее Абрамович официально объявил о намерении продать «Челси».

Напомним, Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. За это время команда пять раз становилась чемпионом Англии, два раза выиграла Лигу чемпионов, дважды - Лигу Европы.

источник: The Guardian
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