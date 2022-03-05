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Классон - об уходе легионеров из «Краснодара»: Это было похоже на тонущий корабль

«Краснодар» приостановил действие контрактов с восемью легионерами.
05 марта 2022 00:00
автор: Александр Бойченко

Шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон высказался об уходе легионеров из стана «быков» до возобновления чемпионата России.

«Стало очень неспокойно. Все началось с ухода тренеров. Все легионеры тоже хотели уйти. В тот момент это было похоже на тонущий корабль.

В Краснодаре поняли, что это особая ситуация, и отпустили нас домой без каких-либо ответных мер и штрафов. К сожалению, на данный момент у меня нет комментариев по поводу своего футбольного будущего», — цитирует Классона Aftonbladet.

В список ушедших легионеров вошли Вандерсон Масиэл, Кайо, Эрик Ботхейм, Кристиан Рамирес, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла. Игроки покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны.

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранил российские клубы и национальную команду от участия в турнирах под эгидой этих организаций.

В данный момент «Краснодар» после 18 матчей занимает шестое место в чемпионате России, имея в своем активе 29 очков. Накануне команду также покинул тренерский штаб во главе с немецким специалистом Даниелем Фарке.

источник: Aftonbladet
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