Классон - об уходе легионеров из «Краснодара»: Это было похоже на тонущий корабль

Шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон высказался об уходе легионеров из стана «быков» до возобновления чемпионата России.

«Стало очень неспокойно. Все началось с ухода тренеров. Все легионеры тоже хотели уйти. В тот момент это было похоже на тонущий корабль.

В Краснодаре поняли, что это особая ситуация, и отпустили нас домой без каких-либо ответных мер и штрафов. К сожалению, на данный момент у меня нет комментариев по поводу своего футбольного будущего», — цитирует Классона Aftonbladet.

В список ушедших легионеров вошли Вандерсон Масиэл, Кайо, Эрик Ботхейм, Кристиан Рамирес, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла. Игроки покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны.

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранил российские клубы и национальную команду от участия в турнирах под эгидой этих организаций.

В данный момент «Краснодар» после 18 матчей занимает шестое место в чемпионате России, имея в своем активе 29 очков. Накануне команду также покинул тренерский штаб во главе с немецким специалистом Даниелем Фарке.