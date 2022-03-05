«Интер» забил пять безответных мячей «Салернитане» в матче серии А

В пятницу, 4 февраля, миланский «Интер» принимал «Салернитану» в матче 28-го тура итальянской серии А. Игра завершилась разгромной победой «нерадзурри» со счетом 5:0.

В составе победителей заброшенными мячами отметились Лаутаро Мартинес (22, 40, 56-я минуты) и Эдин Джеко (64, 69).

Таким образом, подопечные Симоне Индзаги прервали пятиматчевую безвыигрышную серию и поднялись на первую строчку турнирной таблицы серии А с 58 очками. На счету «Салернитаны» заключительная 20-я позиция и 15 баллов.

Следующий матч «нерадзурри» проведет 8 марта на выезде против «Ливерпуля» в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Салернитана» 12 числа примет «Сассуоло».

Италия, серия А

28-й тур

«Интер» (Милан) - «Салернитана» (Салерно) 5:0

Голы: Мартинес 22, 40, 56, Джеко 64, 69