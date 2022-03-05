Мусаев опроверг слухи о возможном возвращении в «Краснодар»

Экс-главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев опроверг слухи о возможном возвращении в стан «быков». Сейчас специалист возглавляет «Сабах».

«Нет, это неправда. Клуб оказался в сложном положении. Желаю «Краснодару» сил и успехов в будущем», — приводит слова Мусаева Sports.ru.

В список ушедших легионеров вошли Вандерсон Масиэл, Кайо, Эрик Ботхейм, Кристиан Рамирес, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла. Игроки покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны.

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранил российские клубы и национальную команду от участия в турнирах под эгидой этих организаций.

В данный момент «Краснодар» после 18 матчей занимает шестое место в чемпионате России, имея в своем активе 29 очков. Накануне команду также покинул тренерский штаб во главе с немецким специалистом Даниелем Фарке.