Экс-игрок ЦСКА Пономарев - о Кубке России: Неудачная жеребьевка для армейцев

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал жеребьевку для красно-синих в рамках 1/4 финала Кубка России. Матч состоится в конце апреля.

«Неудачная жеребьевка для армейцев, очень не повезло. «Спартак» — приличная команда, и будет очень интересная игра. Красно-белые наберут форму до матча, у них ребята интересные и хорошие. Впереди целый месяц до матча, команды подойдут к игре в другой форме.

«Динамо», «Зенит» и «Рубин» пройдут эти липовые команды, а для ЦСКА соперник проблематичный», — цитирует Пономарева Metaratings.ru.

Добавим, что матчи 1/4 финала Кубка России пройдут с 19 по 21 апреля. В прошлом розыгрыше турнира ЦСКА дошел до полуфинальной стадии, где уступила будущему победителю Кубка, а именно «Локомотиву» (0:3).