Матч чемпионата Нидерландов «Витесс» - «Спарта» не был доигран из-за беспорядков на трибуне

Матч 25-го тура голландской «Эредивизи» не был доигран из-за нападения болельщиков на вратаря «Спарты» в концовке встречи.

Матч был остановлен в конце матча после того, как фанат «Витесса» выбежал на поле, чтобы попытаться атаковать вратаря соперника Мадйка Окойе, но затем убежал обратно на трибуны. Затем с трибун к вратарю полетела бутылка с водой, на стадионе вспыхнули беспорядки.

В результате судья остановил игру. На момент остановки счет был 1:0 в пользу «Спарты».

Теперь инцидент будет расследовать дисциплинарная комиссия. Затем профессиональному футбольному совету придется решить, что делать с оставшейся частью матча.

После 24-х туров «Витесс» располагается на шестом месте в чемпионате Нидерландов с 40 очками, в то время как «Спарта» идет 17-й с 17 баллами.