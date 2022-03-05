Тиль и Хендрикс пока не уведомляли «Спартак» о желании расторгнуть контракты

Полузащитники московского «Спартака» Гус Тиль и Йоррит Хендрикс пока не обращались в клуб по поводу расторжения контрактов, сообщает Metaratings.

Ранее в нидерландских СМИ появилась информация о том, что оба футболиста, выступающие за «Фейенорд» на правах аренды, планируют покинуть столичный клуб и окончательно переехать в Роттердам в качестве свободных агентов.

Напомним, накануне ФИФА и УЕФА обнародовали планы по разрешению выступающим в РПЛ легионерам расторгать соглашения с российскими клубами в одностороннем порядке без выплаты полагающейся в таких случаях неустойки.