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Бонуччи получил повреждение и выбыл на неделю

Защитник получил растяжение мышц на левой ноге.
05 марта 2022 10:24
автор: Александр Бойченко

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи получил растяжение мышц левой ноги и теперь рискует пропустить следующий тут чемпионата Италии со «Специей».

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

В ходе медицинского обследования у Бонуччи было диагностировано растяжение камбаловидной мышцы левой ноги. По информации источника, Бонуччи выбыл минимум на неделю и не сможет сыграть в матче Серии А со «Специей».

В текущем сезоне защитник сыграл в 17 матчах чемпионата серии А, забил три гола и отдал одну передачу.

источник: Sky Sport Italia
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