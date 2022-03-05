Бонуччи получил повреждение и выбыл на неделю

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи получил растяжение мышц левой ноги и теперь рискует пропустить следующий тут чемпионата Италии со «Специей».

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

В ходе медицинского обследования у Бонуччи было диагностировано растяжение камбаловидной мышцы левой ноги. По информации источника, Бонуччи выбыл минимум на неделю и не сможет сыграть в матче Серии А со «Специей».

В текущем сезоне защитник сыграл в 17 матчах чемпионата серии А, забил три гола и отдал одну передачу.