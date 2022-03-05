Макгрегор в твиттере предложил за «Челси» 1,5 млрд фунтов

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что готов приобрести лондонский«Челси» за 1,5 млрд фунтов стерлингов.
На этой неделе владелец «Челси» Роман Абрамович объявил о решении продать «Челси». Крайний срок подачи заявок на покупку лондонского клуба.
«Я выдвигаю свое предложение в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов», - написал Макгрегор в своем твиттере.
Напомним, Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. За это время команда пять раз становилась чемпионом Англии, два раза выиграла Лигу чемпионов, дважды - Лигу Европы.