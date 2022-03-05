Ибрагимович сможет сыграть с «Наполи» в 28-м туре серии А

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сможет вернуться на поле в 28-м туре серии А на матч с «Наполи».
Об этом сообщает football Italia.
По информации источника, накануне 40-летний шведский нападающий тренировался индивидуально, однако существует вероятность, что Ибрагимович будет включён в заявку команды.
В текущем сезоне серии А Ибрагимович принял участие в 15 матчах, забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Его действующий контракт с клубом рассчитан до окончания нынешнего сезона.
источник: Football Italia