Колосков назвал «жертвой истерии» исключение РПЛ из АПФ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на решение Ассоциации европейских футбольных лиг исключить Россию из состава организации.

«Это символическая организация, которая не принимает никаких решений. Они могут обсудить вопросы создания северных лиг, центральных лиг. Всякую теорию. Для российского футбола это исключение никаких последствий не несет», - приводит слова Колоскова «СЭ».

Напомним, ранее УЕФА и ФИФА отстранил от международных соревнований российские клубы и национальную сборную на фоне напряженной внешнеполитической ситуации.