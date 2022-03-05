«Атлетико Мадрид» заинтересован в подписании Вейналдума

«Атлетико Мадрид» нацелился на подписание полузащитника «Пари Сен-Жермен» Джорджиньо Вейналдума, который пополнил состав парижского клуба предыдущим летом.
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, в услугах 31-летнего нидерландского футболиста заинтересован «Атлетико». Мадридский клуб готов заплатить за трансфер Вейналдума 20 миллионов евро.
В текущем сезоне нидерландский полузащитник провёл 28 матчей во французской Лиге 1, забил три года и отдал две голевые передачи. Он перешёл в команду предыдущим летом в качестве свободного агента.
источник: El Mundo Deportivo