В «Црвене Звезде» отреагировали на санкции в отношении российского футбола

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич возмущен санкциями ФИФА и УЕФА в отношении российского футбола.

«Мы возмущены. То же самое мы прошли в 1992 году. В Европе царит антироссийская истерия, политика безосновательно вмешивается в спорт. Мы сочувствуем украинскому народу, но русский народ близок сербам и всегда будет. Россия - великая держава, которая всегда была на стороне сербов», - приводит слова Терзича Večernji list.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА исключил российские клубные и национальные команды из всех соревнований под своей эгидой. Таким образом, сборная России пропусти ЧМ-2022 в Катаре, а «Спартак» не сможет продолжить борьбу в Лиге Европы.

Кроме того, обе международные футбольные организации планируют разрешить играющим в РПЛ легионерам расторгать контракты с российскими клуба в одностороннем порядке без выплаты полагающейся в таком случае неустойки.