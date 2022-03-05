Кристенсен отклонил предложения английских клубов из уважения к «Челси»

Защитник Андреас Кристенсен намерен покинуть «Челси». 25-летний датчанин отказался продлевать контракт с лондонским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

На игрока сейчас претендуют «Бавария» и «Барселона». По данным источника, сам Кристенсен склоняется к переходу в «Барсу».

Контракт 25-летнего датчанина с «синими» истекает по окончании текущего сезона и немецкий гранд хочет воспользоваться возможностью подписать игрока обороны, так как другой защитник «Баварии» Никлас Зюле покинет клуб будущим летом.

В текущем сезоне Кристенсен провел 22 матча за «Челси» во всех турнирах, забив в них два гола и отдав одну результативную передачу.