Андрей Калайчев: Надо поддержать игроков и тренеров «Локомотива»

Экс-защитник сборной СССР и «Локомотива» Андрей Калайчев призвал поддержать футболистов «железнодорожников» перед матчем с «Химками» в 20-м туре РПЛ.

– Не стоит посыпать голову пеплом после поражения от «Енисея» и вылета из Кубка России. Тем более начали ту игру здорово, по первым минутам мне вообще казалось, что «Локо» выиграет как минимум со счётом 3:0,- были хорошие моменты для взятия ворот. Но это футбол, тут всякое случается. Тем более – в кубковых битвах. Впрочем, и в чемпионате, если помните, в чемпионский сезон-2017/18 проиграли «Тосно» дома – ничего, потом собрались и выиграли золотые медали. Может, даже хорошо, что это случилось в Кубке России, возможно, такой холодный душ перед «Химками» был нужен. Сейчас впереди очень важный матч – надо сосредоточиться на нём и всем поддержать игроков, тренерский штаб, – сказал Калайчев.

Напомним, что 1 марта пресс-служба «Локомотива» сообщила, что Маркус Гисдоль освобожден от должности главного тренера московской команды. Позже стало известно, что к ближайшим играм команду будет готовить Марвин Комппер.