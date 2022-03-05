Пашинин будет числится исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» на матче с «Химками»

Олег Пашинин будет заявлен как исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» во время домашнего матча 20-го тура премьер-лиги против «Химок».

Напомним, что после увольнения Маркуса Гисдоля «железнодорожники» заявляли Дмитрия Лоськова в качестве и.о. главного тренера.

«Дмитрий Лоськов не сможет исполнять обязанности главного тренера на завтрашней игре с «Химками» по причине болезни. Вместо него исполнять обязанности главного тренера на матче будет Олег Пашинин. Команду к матчу готовит Марвин Комппер», - приводит сообщение пресс-службы красно-зеленых «Чемпионат».

Добавим, что матч «Локомотив» - «Химки» начнется в Москве 6 марта в 14:00.