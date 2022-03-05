Общероссийский профсоюз футболистов не увидел правовой основы для исключения страны из стыков

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов заявил, что ФИФА не обосновала дисквалификацию сборной России из отбора на чемпионат мира в Катаре.

В марте команда Валерия Карпина в полуфинале стыковых матчей должна была сыграть против Польши.

«Исключение нашей сборной из стыков к чемпионату мира подвергается сейчас большому сомнению. Я и мои коллеги за рубежом смотрели документы, которые прислала ФИФА и у нас осталось много вопросов. Никакой правовой основы под этим нет. Сейчас больше политики и эмоций», - приводит слова Зотова Sport24.ru.

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные клубы и сборные от всех турниров под эгидой своих организаций до особого распоряжения. Позавчера РФС заявил, что собирается оспаривать данное решение международных организаций в суде.