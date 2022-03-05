Созин уверен, что без легионеров уровень чемпионата России по футболу сильно упадет

Член комитета по этике РФС Андрей Созин заявил, что отъезд легионеров отрицательно скажется на всем российском футболе.

«Это будет удар по нашему футболу. Это утопия, что на место десяти легионеров появятся откуда-то люди, и будут получать много игровой практики, играя между собой. Просто упадет уровень. Я надеюсь на здравый смысл и эти запреты должны закончиться. Когда это произойдет, я не знаю. Ели это затянется на пять, семь, десять лет, то ничего не останется. Не думаю, что спортивные руководители, руководитель страны позволит, чтобы все было в таком состоянии», - приводит слова Созина Vprognoze.ru.

Напомним, что первым клубом, который будет завершать текущий сезон российской премьер-лиги без иностранных футболистов стал «Краснодар», отпустивший легионеров на неопределенный срок и ранее расставшийся с главным тренером немцем Даниэлем Фарке, 5 марта также стало известно о расторжении контракта со шведским полузащитником Виктором Классоном.