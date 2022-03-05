Самедов считает, что нынешние легионеры РПЛ не способствуют повышению зрелищности лиги

Экс-игрок сборной России Александр Самедов высказался по поводу возможного расширения состава участников РПЛ с 16 до 18 команд в следующем сезоне.

Отметим, что ранее данную идею поддержали четыре команды чемпионата России, а именно «Арсенал», «Ростов», «Урал» и «Химки».

– Нормально отношусь к расширению. Если уедут легионеры, то будут играть русские футболисты. Будет ли зрелищно? А что разве сейчас зрелищно с этими легионерами? – цитирует Самедова Vprognoze.ru.

Напомним, что ранее появилась информация, что в РПЛ рассматривают вариант с расширением лиги в связи с сокращением матчей из-за запретов со стороны ФИФА и УЕФА. Вероятнее всего, российские клубы и сборные не примут участия в международных турнирах в сезоне-2022/23.