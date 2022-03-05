Абрамович заинтересован в создании Континентальной лиги футбола

Российский бизнесмен Роман Абрамович планирует в ближайшем будущем создать Континентальную лигу футбола.

Согласно информации портала Inc-news, ссылающегося на журналиста Euronews Сайду Перейру, в соревнованиях примут участие лучшие клубы России, Сербии, Китая, Израиля и Болгарии. Также отмечается, что участниками турнира могу стать команды, представляющие Белоруссию, Казахстан и Финляндию.

Напомним, что 2 марта Абрамович объявил о продаже «Челси». Россиянин был владельцем «аристократов» с 2003 года. За это время лондонский клуб пять раз становился чемпионом Англии, два раза выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился обладателем Лиги Европы.