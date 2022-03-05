Погба необходимо пойти на сокращение зарплаты ради перехода в «Ювентус»

Руководство «Ювентуса» продолжает интересоваться подписанием центрального полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба летом 2022 года на правах свободного агента.

Как утверждает Calcio Mercato, туринский клуб готов предложить 28-летнему французу трудовое сотрудничество в случае, если хавбек согласится на существенное понижение своей заработной платы, которую он получает в стане «красных дьяволов». Отмечается, что вместо 15 миллионов евро в год «бьянконери» могут предложить лишь половину от этой суммы.

Напомним, что Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом Италии.