Медина заявил, что хочет ощутить напряжение от первого официального домашнего матча за ЦСКА

Новичок ЦСКА Хесус Медина поделился ожиданиями от первого домашнего матча за свою новою команду.

Напомним, что сегодня армейцы примут на своем поле «Нижний Новгород» в 20-м туре российской премьер-лиги.

«Мне очень понравился домашний стадион, я с удовольствием прошелся по газону, но, конечно, совсем другое дело — выйти на поле во время игры. Это будет волнительный момент, но я уверен в своих силах. Хочу увидеть болельщиков, зарядиться от них эмоциями, ощутить напряжение официального матча. Я полностью готов проявить себя», - приводит слова Медины пресс-служба красно-синих.

Матч ЦСКА - «Нижний Новгород» начнется в 19:00 по московскому времени.