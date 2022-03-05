«Байер» потребует у «Ньюкасла» 100 миллионов евро за переход форварда Диаби

«Байер» установил ценник на флангового нападающего команды Муссу Диаби.

Как сообщает L'Equipe, леверкузенский клуб готов продать своего футболиста за 100 миллионов евро. Отмечается, что в услугах нападающего всерьез заинтересован «Ньюкасл», рассчитывающий усилить свою атакующую линию летом 2022 года.

Напомним, что Диаби выступает в составе «Байера» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за «фармацевтов» 30 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025-го. За сборную Франции вингер отыграл четыре встречи.