ЦСКА – «Нижний Новгород». Стартовые составы

Стали известные стартовые составы ЦСКА и «Нижнего Новгорода» в матче 20-го тура чемпионата России.

Отметим, что встреча между командами состоится сегодня, 5 марта, в Москве. Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры назначен Павел Кукуян (Сочи).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Фукс, Бийол, Обляков, Гбамен, Дзагоев, Карраскаль, Медина, Языджи.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Гоцук, Александров, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Кравцов, Ларсен, Эннин, Милсон.

Добавим, что в данный момент подопечные Алексея Березуцкого располагаются на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. Что касается нижегородцев, то команда Александра Кержакова идет десятой (22 очка).

В матче первого круга армейцы на выезде обыграли своего сегодняшнего соперника со счетом 2:0.