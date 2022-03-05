Боярский заявил, что российский футбол потеряет зрителя из-за отсутствия легионеров

Известный болельщик «Зенита», Народный артист РСФСР Михаил Боярский не видит ничего хорошего в отъезде легионеров из российской премьер-лиги.

«Это сильный удар по качеству футбола в РПЛ. «Краснодар» очень зрелищно играл, а как будет сейчас — неизвестно. Пока самые сильные легионеры остались, но если уйдут и они, то наш футбол потеряет зрителя. Без техничных и умных футболистов любой матч станет менее зрелищным», - приводит слова Боярского Sport24.ru.

Напомним, что первым клубом, который будет завершать текущий сезон российской премьер-лиги без иностранных футболистов стал «Краснодар», отпустивший легионеров на неопределенный срок и ранее расставшийся с главным тренером немцем Даниэлем Фарке, 5 марта также стало известно о расторжении контракта со шведским полузащитником Виктором Классоном.