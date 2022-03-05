В РПЛ и ФНЛ прокомментировали ситуацию с исключением из Ассоциации европейских футбольных лиг

Пресс-служба РПЛ опубликовала совместное заявление с ФНЛ, связанное с решением Ассоциации европейских футбольных лиг (АЕФЛ) исключить обе организации из своего состава.

В заявлении говорится о том, что в данный момент администрации РПЛ и ФНЛ занимаются изучением правовых оснований решения АЕФЛ и оставляют за собой право обжаловать его в установленном порядке.

Отметим, что РПЛ входила в состав участников Ассоциации европейских футбольных лиг с 2007 года, а ФНЛ – с 2011 года.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные клубы и сборные от всех турниров под эгидой своих организаций до особого распоряжения.