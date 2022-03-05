«Фиорентина» включила Кокорина в заявку команды на матч против «Вероны»

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин имеет возможность принять участие в матче 28-го тура Серии А с «Вероной».

Согласно данным клубной пресс-службы «фиалок», 30-летний футболист был включен в заявку своей команды на предстоящую встречу, которая пройдет 6 марта.

Отметим, что в нынешнем сезоне Кокорин провел шесть игр за флорентийцев во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

В данный момент «Фиорентина» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 42 очка. «Верона» идет девятой с 40 очками.