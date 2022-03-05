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«Фиорентина» включила Кокорина в заявку команды на матч против «Вероны»

Игра между итальянскими клубами пройдет 6 марта во Флоренции.
05 марта 2022 18:24
автор: Владислав Корегин

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин имеет возможность принять участие в матче 28-го тура Серии А с «Вероной».

Согласно данным клубной пресс-службы «фиалок», 30-летний футболист был включен в заявку своей команды на предстоящую встречу, которая пройдет 6 марта.

Отметим, что в нынешнем сезоне Кокорин провел шесть игр за флорентийцев во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

В данный момент «Фиорентина» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 42 очка. «Верона» идет девятой с 40 очками.

источник: ФК «Фиорентина»
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