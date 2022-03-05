Болельщики «Зенита» признали Клаудиньо лучшим игроком команды по итогам февраля

Пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что атакующий полузащитник Клаудиньо стал лучшим игроком клуба в феврале.

Отмечается, что 25-летний бразилец получил 36,23% голосов болельщиков петербуржцев. На второй и третьей строчке расположились его соотечественники, а именно хавбек Вендел (17,49%) и нападающий Малком (11,23%) соответственно.

Добавим, что в прошедшем месяце Клаудиньо принял участие в трех матчах «Зенита», отличившись двумя результативными передачами. Всего на счету футболиста девять голов и четыре ассиста в 21 проведенной встрече нынешнего сезона.