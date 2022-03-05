Автогол Мюллера позволил «Байеру» увезти гостевую ничью в матче с «Баварией»

«Бавария» в домашнем матче 25-го тура бундеслиги сыграла вничью с «Байером» со счетом 1:1.

На гол защитника действующего чемпиона Германии Никласа Зюле (18-я минута) гости ответили штрафным, в результате которого полузащитник Томас Мюллер отправил мяч в свои ворота (36).

Добавим, что бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун дебютировал за «Байер», выйдя на замену на 89-й минуте.

Таким образом, отрыв лидеров бундеслиги из Мюнхена от дортмундской «Боруссии», которая еще не играла в 25-м туре, составляет 9 очков, ливеркузенцы в свою очередь отстают от «шмелей» на 5 очков, находясь на третьей строчке турнирной таблицы.

В следующем туре «Бавария» 12 марта сыграет в гостях с «Хоффенхаймом», «Байер» через день примет «Кельн».

Бундеслига

25-й тур

«Бавария» (Мюнхен) - «Байер» (Леверкузен) - 1:1 (1:1)

Голы: Зюле, 18 - Мюллер (автогол), 36

«Бавария»: Ульрайх, Павар, Зюле, Упамекано, Ричардс (Сане, 61), Гнабри (Шупо-Мотинг, 74), Киммих, Мусиала, Мюллер (Забитцер, 61), Левандовски, Коман (Сарр, 86).

«Байер»: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ, Баккер (Коссуну, 82), Арангис, Демирбай, Адли (Паласиос, 70), Диаби (Азмун, 89), Виртц (Аларио, 89).

Предупреждения: Баккер, 32, Демирбай, 54, Коман, 72.