«Лейпциг» вырвал ничью в концовке домашнего матча с «Фрайбургом»

Футболисты «Лейпцига» сыграли вничью с «Фрайбургом» (1:1) в домашнем матче 25-го тура чемпионата Германии.

Отметим, что первый гол в сегодняшней встрече был забит на 38-й минуте – его автором стал полузащитник гостей Эрмедин Демирович. Хозяева смогли отличиться забитым мячом лишь в концовке игры. Защитник «быков» Анхелиньо воспользовался передачей Доминика Собослаи и точно пробил по воротам голкипера Марка Флеккена на 90-й минуте.

Таким образом, «Лейпциг» набрал 41 очко и остался на четвертом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Фрайбург» идет пятым (41 очко).

В следующем туре «быки» сыграют в гостях против «Гройтер Фюрта» (13 марта), а его сегодняшний соперник на своем поле примет «Вольфсбург» (12 марта).

Чемпионат Германии

25-й тур

«Лейпциг» – «Фрайбург» – 1:1 (0:1)

Голы: Анхелиньо, 90 – Демирович, 38