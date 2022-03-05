Миранчук начнет матч Серии А против «Ромы» с первых минут

«Рома» и «Аталанта» объявили свои стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что российский полузащитник «бергамасков» Алексей Миранчук начнет предстоящую встречу с первых минут. В игре прошлого тура Серии А с «Сампдорией» (4:0) 26-летний футболист записал на свой счет забитый мяч и результативный пас.

«Рома»: Патрисиу, Манчини, Кумбулла, Смоллинг, Карсдорп, Залевски, Кристанте, Пеллегрини, Мхитарян, Дзаньоло, Абрахам.

«Аталанта»: Муссо, Дзаппакоста, Паломино, Демираль, Хатебур, де Рон, Фройлер, Копмейнерс, Миранчук, Пессина, Пашалич.

Напомним, что матч между командами состоится сегодня, 5 марта, в Риме. Начало – в 20:00 мск.

Напомним, что в данный момент подопечные Джан Пьеро Гасперини занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 47 очков. Что касается «Ромы», то команда Жозе Моуринью располагается на шестой строчке (44 очка).