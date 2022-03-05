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Дубль Хаверца помог «Челси» разгромить «Бернли» в гостях

Команда, владельцем которой на данный момент является Абрамович, находится на третьем месте АПЛ.
Дубль Хаверца помог «Челси» разгромить «Бернли» в гостях
05 марта 2022 19:51
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Челси"

«Челси» в гостевом матче 28-го тура английской премьер-лиги победил «Бернли» со счетом 4:0.

В составе команды Томаса Тухеля забивали защитник Рис Джеймс (48-я минута), немецкий хавбек Кай Хаверц дважды (53, 55) и американский полузащитник Кристиан Пулишич (69).

Таким образом, «синие» набрали 53 очка и идут третьими в турнирной таблице, «бордовые» находятся в зоне вылета, занимая 18-ю строчку и имея 21 очко.

«Челси» 10 марта сыграет в гостях против «Норвича», а «Бернли» через два дня проведет выездную встречу с «Брентфордом».

АПЛ

28-й тур

«Бернли» (Бернли) - «Челси» (Лондон) - 0:4 (0:0)

Голы: Джеймс, 48; Хаверц, 53, 55; Пулишич, 69

источник: «Советский спорт»
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