Дубль Хаверца помог «Челси» разгромить «Бернли» в гостях

«Челси» в гостевом матче 28-го тура английской премьер-лиги победил «Бернли» со счетом 4:0.
В составе команды Томаса Тухеля забивали защитник Рис Джеймс (48-я минута), немецкий хавбек Кай Хаверц дважды (53, 55) и американский полузащитник Кристиан Пулишич (69).
Таким образом, «синие» набрали 53 очка и идут третьими в турнирной таблице, «бордовые» находятся в зоне вылета, занимая 18-ю строчку и имея 21 очко.
«Челси» 10 марта сыграет в гостях против «Норвича», а «Бернли» через два дня проведет выездную встречу с «Брентфордом».
АПЛ
28-й тур
«Бернли» (Бернли) - «Челси» (Лондон) - 0:4 (0:0)
Голы: Джеймс, 48; Хаверц, 53, 55; Пулишич, 69
источник: «Советский спорт»