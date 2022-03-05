Александр Мостовой: Основная задача «Спартака» – бороться за трофей в Кубке России

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался по поводу матча 19-го тура РПЛ, в котором «Динамо» на своем поле примет «Спартак».

Отметим, что очная встреча московских клубов состоится завтра, 6 марта. Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром предстоящей игры станет Сергей Карасев.

– Очень ровные команды. Поэтому нельзя сказать, что в этой игре есть фаворит. На сегодняшний день единственная задача для всех команд – чемпионство. Если в еврокубки никто не попадет, то зачем напрягаться? Основная задача «Спартака» – бороться за трофей в Кубке России, – цитирует Мостового «Чемпионат».

В данный момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. «Спартак» идет на девятой строчке с 23 очками.

Добавим, что в матче первого круга команды сыграли между собой вничью – 2:2.