Березуцкий сообщил, что Фернандес получил сотрясение мозга и сломал нос в игре с «Нижним Новгородом»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о травме правого защитника команды Марио Фернандеса, полученную в концовке матча 20-го тура чемпионата России против «Нижнего Новгорода» (1:0).

Отметим, что на 82-й минуте футболист армейцев и защитник нижегородцев Иброгимхалил Юлдошев в верховой борьбе столкнулись головами. В результате 31-летний россиянин не смог продолжить сегодняшнюю встречу.

– Все достаточно серьезно. Серьезное сотрясение мозга. Сломал нос, – приводит слова Березуцкого Sport24.

Добавим, что в нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 20 матчах ЦСКА во всех турнирах, не отличившись голевыми действиями.

В данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. 12 марта красно-синие сыграют в гостях против «Локомотива».