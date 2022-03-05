Иванов назвал убожеством российское судейство после матча ЦСКА с «Нижним Новгородом»

Старший представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов раскритиковал судейство в российском чемпионате после матча 20-го тура ЦСКА и «Нижнего Новгорода».

«Команда ЦСКА обновилась к лучшему. Скукотищи, которая была в первом круге, сейчас нет. Играют веселее. Сегодня был очень трудный матч. Одна из главных причин — слишком плотный календарь.

Сегодня запомнился момент: боковой судья сначала показал, что мяч у ЦСКА, затем подумал и показал в другую сторону. Это наше российское судейство — убожество», — передаёт слова Иванова «Чемпионат».

Отметим, что единственный гол в сегодняшней встрече был забит в добавленное ко второму тайму время – его автором стал атакующий полузащитник москвичей Юзуф Языджи.

Добавим, что гости были вынуждены доигрывать матч вдесятером после того, как 42-й минуте был удален с поля защитник Акоша Кечкеш за фол против полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля.

Таким образом, ЦСКА набрал 36 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» остался десятым (22 очка).

В следующем туре красно-синие сыграют в гостях против «Локомотива», а нижегородцы на выезде встретятся с «Уфой». Оба матча состоятся 12 марта.