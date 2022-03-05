Александр Кержаков: Даже в меньшинстве у нас получалось противостоять ЦСКА

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал минимальное поражение своей команды в гостевой встрече против ЦСКА со счетом 1:0.

«К сожалению, сегодня пропустили мяч на последней минуте матча и проиграли. Удаление Кечкеша? Думаю, в такой ситуации защитник должен действовать по-другому.

Не совсем доволен игрой команды. В последнем эпизоде мы сыграли хуже, чем 95 минут до этого. Примерно представляли, какая будет игра, как можно противостоять ЦСКА — даже в меньшинстве у нас это получалось», — передаёт слова Кержакова «Чемпионат».

Отметим, что единственный гол в сегодняшней встрече был забит в добавленное ко второму тайму время – его автором стал атакующий полузащитник москвичей Юзуф Языджи.

Добавим, что гости были вынуждены доигрывать матч вдесятером после того, как 42-й минуте был удален с поля защитник Акоша Кечкеш за фол против полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля.

Таким образом, ЦСКА набрал 36 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» остался десятым (22 очка).

В следующем туре красно-синие сыграют в гостях против «Локомотива», а нижегородцы на выезде встретятся с «Уфой». Оба матча состоятся 12 марта.