«Аталанта» на выезде минимально уступила «Роме», Миранчук отыграл полный матч

Матч 28-го тура чемпионата Италии «Рома» – «Аталанта» завершился победой римской команды со счетом 1:0.

Отметим, что автором единственного гола в сегодняшней игре стал форвард хозяев Тэмми Абрахам, отличившийся на 32-й минуте.

Российский полузащитник «бергамасков» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе своей команды и отыграл всю встречу без замен.

Добавим, что на 93-й минуте с поля был удален хавбек гостей Мартен де Рон, а спустя две минуты вторую желтую карточку получил полузащитник «волков» Генрих Мхитарян.

Благодаря сегодняшней победе «Рома» набрала 47 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» опустилась на шестую строчку (47 очков).

13 марта римляне сыграют в гостях против «Удинезе, а команда из Бергамо в тот же день на своем поле примет «Дженоа».

Чемпионат Италии

28-й тур

Рома – Аталанта – 1:0 (1:0)

Гол: Абрахам, 32

Удаления: де Рон (90+3), Мхитарян (90+5).