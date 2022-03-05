Полузащитник ЦСКА Гбамен не собирается покидать команду

Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен заявил, что он не собирается покидать красно-синих на фоне последних новостей и ухода некоторых легионеров с чемпионата России.

«Всегда важно побеждать. Я остаюсь в Москве. Ситуация непростая, но я рад, что снова могу наслаждаться футболом здесь. Остаться в следующем сезоне? Посмотрим, что получится», — передает слова Гбамена «Чемпионат».

Ивуарийский опорный полузащитник перешел в ЦСКА зимой на правах аренды без права выкупа. Всего же он успел провести три матча за армейцев во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.