«Увидим на что мы способны в этом сезоне». Бийол - о победе над «Нижним Новгородом»

Защитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал вырванную победу своей команды у «Нижнего Новгорода» в концовки встречи 20-го тура РПЛ (1:0).

«Хорошие эмоции, хорошая игра. Команда счастлива, много побеждаем. Увидим на что мы способны в этом сезоне», — передаёт слова Бийола «Чемпионат».

Отметим, что единственный гол в сегодняшней встрече был забит в добавленное ко второму тайму время – его автором стал атакующий полузащитник москвичей Юзуф Языджи.

В следующем туре красно-синие сыграют в гостях против «Локомотива», а нижегородцы на выезде встретятся с «Уфой». Оба матча состоятся 12 марта.