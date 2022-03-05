Владимир Пономарев: Братья Березуцкие выбрали неправильную тактику на матч с «Нижним Новгородом»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев подвел итоги матча 20-го тура чемпионата России, в котором армейский клуб одержал минимальную победу над «Нижним Новгородом» (1:0).

Напомним, что решающий гол был забит на 96-й минуте усилиями полузащитника Юзуфа Языджи. Для турецкого футболиста этот забитый мяч стал вторым с момента своего перехода в стан красно-синих.

– Игра была тягучей и тяжелой. «Нижний Новгород» играл в меньшинстве, вынуждены были отбиваться. Армейцы ничего лучше не придумали, как навал в штрафную площадку, а там уже как получится. Неправильную тактику выбрали братья Березуцкие. Сегодня особенно не впечатлили Карраскаль и Языджи, – цитирует Пономарева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что ЦСКА одержал свою четвертую победу кряду в РПЛ. В данный момент московская команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 36 очков. 12 марта красно-синие сыграют в гостях против «Локомотива».