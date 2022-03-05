«Ливерпуль» дома победил «Вест Хэм» благодаря голу Мане

Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Вест Хэм» (1:0) в домашнем матче 28-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что победу команде Юргена Клоппа принес гол сенегальского нападающего Садьо Мане, забитый на 27-й минуте встречи.

Таким образом, «мерсисайдцы» выиграли свой седьмой матч кряду в АПЛ. В данный момент «красные» располагаются на втором месте в турнирной таблице, набрав 63 очка. Что касается «Вест Хэма», то лондонский клуб идет пятым (45 очков).

12 марта «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Брайтона», а «Вест Хэм» днем позже на своем поле встретится с «Астон Виллой».

Чемпионат Англии

28-й тур

«Ливерпуль» – «Вест Хэм» – 1:0 (1:0)

Гол: Мане, 27