Языджи – о победе ЦСКА над «Нижним Новгородом»: Сегодня было очень сложно играть, но я счастлив

Атакующий полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи оценил домашнюю победу своей команды над «Нижним Новгородом» (1:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

Отметим, что 25-летний футболист отыграл всю встречу без замен и отличился забитым мячом на 96-й минуте.

– Сегодня было очень сложно играть, но я настолько счастлив. Я рад за всех своих партнеров по команде. Мы все выложились, до последнего настаивали, и нам удалось забить, – рассказал Языджи в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что с момента своего перехода в стан армейцев турецкий игрок забил два гола и отдал две результативных передачи в трех матчах.

В данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 36 очков. 12 марта подопечные Алексея Березуцкого сыграют в гостях против «Локомотива».